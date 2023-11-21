Призеры Олимпиады-2012 в плавании Анастасия и Сергей Фесиковы объявили о завершении карьеры

Призеры Олимпиады-2012 в плавании Анастасия и Сергей Фесиковы завершили карьеру.

«Я понимала, что (с возвращением) как в 2015‑м, уже не будет. Во‑первых, очень выросли результаты в плане плотности. Просто так плавать и попадать в финал уже бы не получилось. А тренироваться в ту силу, в которую тренировалась раньше, я не готова, так как хотелось больше времени проводить с детьми, с семьей.

Плюс есть работа в комиссии спортсменов в Олимпийском комитете. В итоге приняла решение завершить карьеру. Я наплавалась, повидала много соревнований, поездила по миру. У меня дети, это другая жизнь, и теперь уже без соревнований», – сказала .

«Настал момент, когда пора пойти в жизнь. Соревновательные амбиции уже не те, нужно думать о здоровье. Почти 35 все‑таки. Я уже не получаю тех эмоций, даже находясь в тренировочном процессе. Насытился. Может быть нужна какая‑то мотивация, какая‑то цель, но в нынешних условиях, если быть реалистом, наверное, на этом хватит.

Я пришел в свою нынешнюю бригаду в Обнинске, подтянулись ребята, я был своего рода паровозом – стимулировал, ругал, тащил за собой. Сейчас уже хочу быть в другой роли, не в роли профессионального пловца. Я получил довольно хорошее развитие. В период, когда боролся с травмой, отучился, получил новые знания, которые теперь хочу воплотить в жизнь», – сказал Фесиков.

Анастасия – чемпионка мира 2011 года в плавании на 50 м на спине, серебряный призер Лондона-2012 в плавании на 200 м на спине, четырехкратная чемпионка Европы.

– бронзовый призер Игр-2012 в эстафете 4х100 м вольным стилем, двукратный чемпион Европы в этой же дисциплине.