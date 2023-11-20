Евгения Чикунова: «Ефимова очень и очень конкурентоспособна. Если она выйдет на хорошие скорости, мне это будет только в плюс»
Евгения Чикунова высказалась о конкуренции с Юлией Ефимовой.
Сегодня шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова стала третьей в квалификации чемпионата России на дистанции 50 м брассом (30,36 секунды), а в октябре впервые за два года выступила на соревнованиях.
«Юля – боец. Она очень и очень конкурентоспособна. И если она выйдет на хорошие скорости, мне это будет только в плюс, потому что в какой-то степени соскучилась по борьбе на 200 м.
Так что это будет только интереснее и зрелищнее. И интересно будет увидеть, как все это сложится. Я даже не знаю, смогла бы я в ее ситуации вернуться. Она – молодец», – сказала рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом Евгения Чикунова.
Ефимова вернулась из Америки и плывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?
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