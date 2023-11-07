Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич родила второго ребенка
Российская синхронистка Александра Пацкевич родила дочь.
Это второй ребенок в семье Пацкевич и чемпиона Европы по плаванию Григория Фалько. В 2019 году у них родился сын.
«Еще один важный день в нашей жизни – 7 ноября 2023 года. Ровно в поставленный ПДР, вот что значит пунктуальность.
Спасибо мужу и врачам, благодаря им это был прекрасный процесс, о котором я уже вспоминаю с умиротворением, спокойствием, теплом и любовью», – написала трехкратная олимпийская чемпионка.
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