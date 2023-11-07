Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич родила второго ребенка

Теги синхронное плавание Александра Пацкевич сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Российская синхронистка Александра Пацкевич родила дочь.

Это второй ребенок в семье Пацкевич и чемпиона Европы по плаванию Григория Фалько. В 2019 году у них родился сын.

«Еще один важный день в нашей жизни – 7 ноября 2023 года. Ровно в поставленный ПДР, вот что значит пунктуальность.

Спасибо мужу и врачам, благодаря им это был прекрасный процесс, о котором я уже вспоминаю с умиротворением, спокойствием, теплом и любовью», – написала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий