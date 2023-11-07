Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич родила второго ребенка

Российская синхронистка Александра Пацкевич родила дочь.

Это второй ребенок в семье Пацкевич и чемпиона Европы по плаванию Григория Фалько. В 2019 году у них родился сын.

«Еще один важный день в нашей жизни – 7 ноября 2023 года. Ровно в поставленный ПДР, вот что значит пунктуальность.

Спасибо мужу и врачам, благодаря им это был прекрасный процесс, о котором я уже вспоминаю с умиротворением, спокойствием, теплом и любовью», – написала трехкратная олимпийская чемпионка.