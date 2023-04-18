Олимпийский призер в плавании Александр Красных завершил карьеру в 27 лет. Одна из причин – аритмия
Олимпийский призер в плавании Александр Красных завершил карьеру в 27 лет.
– Было много причин, которые привели к этому решению. Здоровье – одна из них («Матч ТВ» уточняет, что у спортсмена аритмия – Sports.ru).
– Когда начались эти проблемы?
– Поначалу это было неудобство, которое не позволяло мне проходить без проблем УМО. До какого-то момента я относился к этому легко, наверное, слишком легко – не до конца понимал, что к чему. Думал, что врачи в большей степени перестраховываются.
Но избегать этого уже нельзя. И если после отдыха эти проблемы дают о себе знать, значит, надо этот вопрос со здоровьем решать. Мне 27, нельзя, чтобы это мешало мне жить.
– Вас не допустили к прошлому чемпионату России. Это сыграло свою роль?
– В том числе. Сейчас готовлюсь к операции и дальнейшей реабилитации.
– Оглядываясь назад, что можете сказать о своей спортивной карьере?
– Все было. И удачи были, и ошибки, в том числе в восприятии самого себя как спортсмена. Знаете, я никогда не был спортсменом, который встает и ложится по расписанию, который следит за питанием.
– Недостаточно внимательно относились ко всем деталям подготовки?
– О, еще как невнимательно я к ним относился.
– Почему?
– Я был спортсменом-разгильдяем.
– Тренер что сказал о вашем решении завершить карьеру?
– Думаю, для него это было ожидаемо. Я с тренером был на одной волне, у нас и до сих пор прекрасные отношения, – рассказал пловец.
На Олимпиаде-2020 в Токио Красных завоевал серебро в эстафете 4x200 м вольным стилем. Также он является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в этой же эстафете и бронзовым призером в сольной дисциплине.
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