Олимпийский призер в плавании Александр Красных завершил карьеру в 27 лет. Одна из причин – аритмия

Олимпийский призер в плавании Александр Красных завершил карьеру в 27 лет.

– Было много причин, которые привели к этому решению. Здоровье – одна из них («Матч ТВ» уточняет, что у спортсмена аритмия – Sports.ru).

– Когда начались эти проблемы?

– Поначалу это было неудобство, которое не позволяло мне проходить без проблем УМО. До какого-то момента я относился к этому легко, наверное, слишком легко – не до конца понимал, что к чему. Думал, что врачи в большей степени перестраховываются.

Но избегать этого уже нельзя. И если после отдыха эти проблемы дают о себе знать, значит, надо этот вопрос со здоровьем решать. Мне 27, нельзя, чтобы это мешало мне жить.

– Вас не допустили к прошлому чемпионату России. Это сыграло свою роль?

– В том числе. Сейчас готовлюсь к операции и дальнейшей реабилитации.

– Оглядываясь назад, что можете сказать о своей спортивной карьере?

– Все было. И удачи были, и ошибки, в том числе в восприятии самого себя как спортсмена. Знаете, я никогда не был спортсменом, который встает и ложится по расписанию, который следит за питанием.

– Недостаточно внимательно относились ко всем деталям подготовки?

– О, еще как невнимательно я к ним относился.

– Почему?

– Я был спортсменом-разгильдяем.

– Тренер что сказал о вашем решении завершить карьеру?

– Думаю, для него это было ожидаемо. Я с тренером был на одной волне, у нас и до сих пор прекрасные отношения, – рассказал пловец.

На Олимпиаде-2020 в Токио Красных завоевал серебро в эстафете 4x200 м вольным стилем. Также он является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в этой же эстафете и бронзовым призером в сольной дисциплине.