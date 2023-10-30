Ефимова о фото в соцсетях: «Стала меньше выкладывать. Но если нужно будет, стану вести соцсети активно – иначе никакой спонсор с тобой работать не будет»

Юлия Ефимова объяснила, почему стала публиковать меньше фото в соцсетях.

– После первого интервью о возвращении (из США в Россию – Sports.ru), многие в комментах писали, что считали – Ефимова закончила карьеру.

– Наверное, это потому что я ушла в себя надолго. Не общалась, в соцсетях тоже появлялась меньше. Хотелось на время закрыться. В этом плане было хорошо в США, потому что меня там никто не знает. Мне нужен был такой период.

– Был разговор, что хотела даже фитнес-моделью устроиться.

– О чем я только не думала. Надо было чем-то себя занять. Была съемка, но я в этом направлении не сильно старалась. Это не совсем мое. Я не очень люблю все эти камеры, фотографии. Я могу, когда с подружками выходим или еще что-то такое. Но прицельно, чтобы постоянно этим заниматься… Это, наверное, не мое.

– Сейчас разлетелся на кусочки стереотип: «Ефимова только фотки выкладывает и не тренируется». Оказывается, Ефимова фотографироваться не любит!

– Не очень люблю. Я и в соцсети стала меньше выкладывать. Раньше ведь были определенные обязательства по контракту, должен быть активный профиль.

Теперь изредка – закат, Джаспер (собака Ефимовой – Sports.ru). Понимаю, что если нужно будет, стану вести соцсети активно, иначе ведь никакой спонсор с тобой работать не будет. В плавании, сколько у тебя бы медалей не было, основной фактор – медиа и соцсети, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

Ефимова вернулась из Америки и поплывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?