Все российские спортсмены, участвовавшие в Играх БРИКС, завоевали медали соревнований
Все российские спортсмены, участвовавшие в Играх БРИКС, завоевали там медали.
Об этом сообщило Министерство спорта РФ. Игры БРИКС проходили с 18 по 21 октября в южноафриканском Дурбане.
Россию представляли 34 спортсмена – каждому из них удалось стать призером соревнований. Суммарно сборная взяла 59 наград (35-12-12) и выиграла общий медальный зачет.
В программу соревнований входили шесть видов спорта: плавание, теннис, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис и спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины настольный теннис и теннис на колясках).
Полный список призеров представлен на сайте Минспорта.
Он два золота взял: бег на 100 м и синхронное плавание.
Вот это конспирация 👍
Я не удивлюсь, если в каждом виде просто было по 3 участника, собственно, поэтому все с медалями )
В моём фентези, где я играю (лучшее в мире, с настоящими картами NFT, но ревнивый спорцсс ссылку не пропустит), тоже бывают "виртуальные туры", когда настоящие команды не играют, но тем не менее они как бы играют.