Все российские спортсмены, участвовавшие в Играх БРИКС, завоевали медали соревнований

Теги Игры БРИКС Водные виды

Все российские спортсмены, участвовавшие в Играх БРИКС, завоевали там медали.

Об этом сообщило Министерство спорта РФ. Игры БРИКС проходили с 18 по 21 октября в южноафриканском Дурбане.

Россию представляли 34 спортсмена – каждому из них удалось стать призером соревнований. Суммарно сборная взяла 59 наград (35-12-12) и выиграла общий медальный зачет.

В программу соревнований входили шесть видов спорта: плавание, теннис, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис и спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины настольный теннис и теннис на колясках).

Полный список призеров представлен на сайте Минспорта.

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46 комментариев

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Mifsud's Drugstore
Я и не знал что такие игры проводились прямо сейчас, оказывается 😃
+99
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+98
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snekker
в теннисе победили: Кудряшов (1007 в мире) и Агафонов (738 в мире) 🙄
+63
-1
+62
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Russ Ivan
Грандиозное мероприятие, с 18 по 21 октября не отходил от телевизора...
+68
-7
+61
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fbd
Ответ Mifsud's Drugstore
Я и не знал что такие игры проводились прямо сейчас, оказывается 😃
Сами спортсмены вряд ли поняли, в чем они участие принимали
+48
-3
+45
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Borodaruda
Ответ Сергей Гирин
И что, Губерниев не поехал там поорать?
Что значит "не поехал"?
Он два золота взял: бег на 100 м и синхронное плавание.
+37
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Сергей Гирин
И что, Губерниев не поехал там поорать?
+28
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+28
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Mbest77
Ответ Mifsud's Drugstore
Я и не знал что такие игры проводились прямо сейчас, оказывается 😃
Я знал, но думал они в следующем году будут )))
Вот это конспирация 👍
Я не удивлюсь, если в каждом виде просто было по 3 участника, собственно, поэтому все с медалями )
+22
-1
+21
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Павел Сморщков
Вот вы живёте, а прямо сейчас, возможно, где-то проходят очередные "игры ШОСССС"""... но тсссс....
+23
-3
+20
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Глеб Саратов
Ответ snekker
в теннисе победили: Кудряшов (1007 в мире) и Агафонов (738 в мире) 🙄
ну, хоть реальных людей указали, уже кое-что.
+20
-1
+19
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Alex Rhea
Ответ snekker
в теннисе победили: Кудряшов (1007 в мире) и Агафонов (738 в мире) 🙄
всего 1814 действующих профессиональных теннисиста в мире если что
+20
-2
+18
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Alex Rhea
первый раз слышу об этих играх, зря не предупредили, я бы отпуск взял и последние накопления потратил, лишь бы посмотреть на эти великие старты!
+20
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+17
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Fruscol
Кроме наших кто-то участвовал?
+16
0
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Tomas Nepotrebko
Шах и мат, американцы!
+15
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Павел Сморщков
Ох уж эти очередные виртуальные олимпиады, о которых все узнают только по их "завершении". И с поголовным награждением.

В моём фентези, где я играю (лучшее в мире, с настоящими картами NFT, но ревнивый спорцсс ссылку не пропустит), тоже бывают "виртуальные туры", когда настоящие команды не играют, но тем не менее они как бы играют.
+16
-2
+14
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Павел Сморщков
Ответ Черный Дворник
Их же не показывали.... А от телевизора держись подальше...
А он и не включал. Просто не отходил.
+14
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anshef
Это ничего, что в России ни кто не знал про эти игры, зато спортсмены остального мира от зависти просто в шоке.
+15
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Atsuktuvas
Парад или стадионный концерт по этому поводу планируется ?
+13
-2
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fewral
Странно, если это аналох олимпиады, то почему не показывали на ТВ? Тем более, что все спортсмены выиграли медали ...даже не названы по именам.
+9
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+9
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андрэ
уверен и не участвующие тоже бы завоевали
+7
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Сергей
Следующие будут ещё забавнее: Хорватия, Уругвай, Йемен. Не буду расшифровывать, уйду в баню.
+8
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catcher69
во как !!!! а мы только узнали что какие-то игры целых 4 дня проходили !!!!!!!!!!
+6
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catcher69
Ответ Fruscol
Кроме наших кто-то участвовал?
зулусы
+6
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Beloded2007
Осенняя Олимпиада!
+5
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Savarona25
Премиальные наверняка помогут участникам придать соревнованиям олимпийский статус. А чиновникам развопиться, что весь мир у наших ног.
+6
-1
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John Johnson
Блин, я думал будет масштабное событие на неделю две, а их даже по Матч ТВ не показывали))
+4
0
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