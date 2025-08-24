  • Спортс
  • Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Степанова, Таранникова, Фокина и Манохина принесли России бронзу в комбинированной эстафете
Россия завоевала бронзу в комбинированной эстафете на юниорском ЧМ по плаванию.

Сегодня в румынской Отопени прошел заключительный день соревнований. Российская команда выступала в нейтральном статусе.

Плавание

Чемпионат мира среди юниоров

Отопень, Румыния

Эстафета 4x100 м, комплекс, девушки

1. США – 3.59,85

2. Китай – 4.01,37

3. Россия (Милана СтепановаВиктория Таранникова, Серафима Фокина, Кира Манохина) – 4.01,61

В квалификации за российскую команду также выступали Дарья Зарубенкова, Ралина Гилязова и Мария Полещук.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
плавание
чемпионат мира среди юниоров
результаты
Серафима Фокина
Милана Степанова
Кира Манохина
Ралина Гилязова
Дарья Зарубенкова
Мария Полещук
