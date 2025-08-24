Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Степанова, Таранникова, Фокина и Манохина принесли России бронзу в комбинированной эстафете
Россия завоевала бронзу в комбинированной эстафете на юниорском ЧМ по плаванию.
Сегодня в румынской Отопени прошел заключительный день соревнований. Российская команда выступала в нейтральном статусе.
Плавание
Отопень, Румыния
Эстафета 4x100 м, комплекс, девушки
1. США – 3.59,85
2. Китай – 4.01,37
3. Россия (Милана Степанова, Виктория Таранникова, Серафима Фокина, Кира Манохина) – 4.01,61
В квалификации за российскую команду также выступали Дарья Зарубенкова, Ралина Гилязова и Мария Полещук.
