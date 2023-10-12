Вайцеховская о санкциях МОК: «ОКР сильно напоминает несчастную жену, чей муж пьет и лупит ее почем зря. А она, вместо того чтобы подать на развод, свято верит, что супруг одумается»

Теги МОК ОКР Елена Вайцеховская Водные виды

Елена Вайцеховская сравнила ОКР с «несчастной женой» после санкций МОК.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«При всем сочувствии к коллегам по ремеслу (прежнему и нынешнему) не могу отделаться от ощущения, что ОКР на протяжении определенного отрезка времени сильно напоминает несчастную жену, чей муж пьет, тунеядствует, водит в супружескую спальню девиц с низкой социальной ответственностью и лупит дражайшую половину почем зря, едва та рот откроет.

А она, вместо того чтобы выгнать мужика и подать на развод, свято верит, что в один прекрасный день супруг обязательно одумается и все опять станет как до свадьбы. Но так, увы, не бывает. Поэтому сейчас остается только жалеть, что не ушли сами – причем сразу, а не сегодня и не вчера», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

21 комментарий

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thelittlecreature
Не люблю Вайц, но старушка таки права
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Ярик01
И зачем и кому нужен будет ОКР, если он выйдет из МОК?
Это национальный олимпийский комитет, что подлежит ликвидации при отсутствии участия в международном олимпийском движении
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Самая цитируемая и вообще недура
Впервые согласна с Вайц. Противно наблюдать как унижаются наши функционеры в страхе, что у них отберут их тепленькие места.
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люблю тутберят
Впервые плюсую высказывание Вайц
+8
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Alex1104
Ответ thelittlecreature
Не люблю Вайц, но старушка таки права
Абсолютно согласен
+7
-4
+3
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Лизавета Анна -Мария
Так эта самая "жена" ещё и приплачивала "мужу"- злодею взносами )
+7
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Colob01
Метко.
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Kareglazaya
Очень точное сравнение!
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Wiley Fox
Ответ Svetlanavg Ив
Зеля ? Байден? Шольц ? Или вы реально думаете, что там людям шибко лучше живется? Просто вам не повезло родиться в огромной стране, которая всегда будет как бельмо на глазу для "райского сада".
Что ты размеры страны приплетаешь?

Зачем эти размеры, если за Уралом живёт 15 млн россиян и 1.5 млрд китайцев, у которых в учебниках их страна самая большая
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KMR
Я сегодня тоже самое написал. Украла мысль,старуха
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Renki
Развестись-то можно, вот только все имущество придётся мужу оставить...)
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Viks
остается только жалеть, что не ушли сами – причем сразу, а не сегодня и не вчера» --- Средства у них есть - у них ума не хватает, самим.
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shahmur
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shickana
Осталось только назвать кто здесь муж, а кто жена.
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Девушка Безимени
а она утешается на стороне
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Тайга86
Перегнула конечно, но мысль правильная)
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justbored
психологическая зависимость жертвы от абьюзера
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Белые Росы
Ответ Ярик01
И зачем и кому нужен будет ОКР, если он выйдет из МОК? Это национальный олимпийский комитет, что подлежит ликвидации при отсутствии участия в международном олимпийском движении
Об этом горячие головы во главе с Вайцеховской не подумали
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Иван Иванов
Ответ Маргарита В Сафронова
МОК ведӗт себя как истеричная жена, которой муж изменяет. Она его позорит, истерики закатывает, а деньги берӗт. А он давно себе другую нашӗл и просто терпит пока, по привычке. Жалеет старушку.
Всё. Я с завтра перестаю бить свою жену, которая раз в неделю приходит 3 часа ночи вхлам пьяная и делает вид что ничего такого не произошло.
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