Вайцеховская о санкциях МОК: «ОКР сильно напоминает несчастную жену, чей муж пьет и лупит ее почем зря. А она, вместо того чтобы подать на развод, свято верит, что супруг одумается»

Елена Вайцеховская сравнила ОКР с «несчастной женой» после санкций МОК.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«При всем сочувствии к коллегам по ремеслу (прежнему и нынешнему) не могу отделаться от ощущения, что ОКР на протяжении определенного отрезка времени сильно напоминает несчастную жену, чей муж пьет, тунеядствует, водит в супружескую спальню девиц с низкой социальной ответственностью и лупит дражайшую половину почем зря, едва та рот откроет.

А она, вместо того чтобы выгнать мужика и подать на развод, свято верит, что в один прекрасный день супруг обязательно одумается и все опять станет как до свадьбы. Но так, увы, не бывает. Поэтому сейчас остается только жалеть, что не ушли сами – причем сразу, а не сегодня и не вчера», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?