На Байкале планируют провести международные соревнования по прыжкам в воду

Теги прыжки в воду Водные виды

Соревнования по прыжкам в воду с участием зарубежных спортсменов планируют провести на Байкале 20-21 февраля 2024 года.

Об этом рассказал директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов. 

«С коллегами из Крыма планируем в феврале провести прыжки.

Прилетят где-то 15 международных спортсменов», – сказал Рамазанов.

Участники будут прыгать в воду с высоты 29 м в специальных защитных костюмах. Рамазанов уточнил, что среди гостей соревнований будут американцы и поляки. 

«Там, где скалы на Байкале с нашей стороны, нет такой глубины – минимум шесть метров нужно. [Необходимо] возведение вышки, есть определенные технические моменты», – добавил он.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий