На Байкале планируют провести международные соревнования по прыжкам в воду

Соревнования по прыжкам в воду с участием зарубежных спортсменов планируют провести на Байкале 20-21 февраля 2024 года.

Об этом рассказал директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов.

«С коллегами из Крыма планируем в феврале провести прыжки.

Прилетят где-то 15 международных спортсменов», – сказал Рамазанов.

Участники будут прыгать в воду с высоты 29 м в специальных защитных костюмах. Рамазанов уточнил, что среди гостей соревнований будут американцы и поляки.

«Там, где скалы на Байкале с нашей стороны, нет такой глубины – минимум шесть метров нужно. [Необходимо] возведение вышки, есть определенные технические моменты», – добавил он.