Рылов о допуске к международным стартам: «Если надо будет подписывать декларацию, то я буду отказываться»

Теги плавание сборная России World Aquatics (FINA) Евгений Рылов Водные виды

Евгений Рылов заявил, что не будет подписывать декларации ради допуска к стартам.

Ранее World Aquatics опубликовала критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Вчера перечитывал рекомендации. По пальцам пересчитать, какие спортсмены могут подойти под их условия. Если надо будет, все поедут, но точно могу сказать за себя: если надо будет подписывать декларацию, то я буду отказываться. На их условия я не хочу идти.

Даже если будет решение, что мы выступим под нейтральным флагом, понятно, что сумеем это сделать, не раз доказывали, но вся эта история входит в привычку. Было время, когда думали, что надо перетерпеть, но их наглость дальше растет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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