Рылов о смене гражданства: «Отказываться от страны ради своей личной выгоды я не готов. При этом выбор других могу понять»

Евгений Рылов сообщил, что не собирается менять гражданство ради Олимпиады.

Рылов – двукратный олимпийский чемпион по плаванию.

— Думаете для вас возможно участие в Азиатских играх? Помню как вы сказали в апреле, что допуски на этих условиях все равно не для вас.

— С Азиатскими играми вообще пока нет никакого понимания. Если будет возможность, то почему нет, но как сказал президент ОКР, пока даже приглашения нет. Так что мне вообще непонятно как все будет выглядеть.

Если это опять на тех условиях, что предлагает , то я не готов на них идти.

— Имеете ввиду подписывать декларации?

— Да. Я не готов такое подписывать.

— Как относитесь к тому, что пошла волна по сменам спортивного гражданства?

— Я думаю, это сугубо личное дело каждого спортсмена. Каждый делает свой выбор и осуждать за это не буду. Каждый стремиться к олимпийской медали и для него это смысл жизни. Осуждать смысла нет, жизнь покажет, кто сделал правильный выбор.

— Это не ваш вариант?

— В таких условиях — точно нет. Отказываться от страны ради своей личной выгоды я не готов. При этом выбор других, обстоятельства могу понять — люди всю жизнь работали. Винить их за то, что они хотят соревноваться не стоит.

— Финансово отстранение от международных стартов сильно ударило?

— Сейчас наша федерация с Минспортом это нивелировали. Плюс будут призовые в Кемерове, это даже приумножит историю с призовыми.

— Ждете решения ?

— А оно ничего не изменит. Будут хорошие новости — буду плавать и готовиться к соревнованиям, будут плохие — буду плавать и готовиться к соревнованиям, только уже по другому графику, – рассказал .