Пловчиха Макарова о переезде в США: «Сначала хотела вернуться в Россию – тут семья и мне очень нравится моя страна. Но родители не хотят жить в России»

Пловчиха Анастасия Макарова считает, что люди в США добрее, чем в России.

Сейчас 20-летняя спортсменка учится в Обернском университете в штате Алабама.

– Американцы – они какие?

– Очень добрые, но, мне кажется, это зависит от штата. В южных штатах, как мне рассказывали, американцы, все очень добрые, спокойные, всегда скажут «доброе утро», «спасибо», поддержат.

А в северных штатах, как мне тоже рассказывали, потому что я там особо не была, там как в России, не пожелают доброго утра, могут резко ответить, там все торопятся, опаздывают. Но, мне кажется, в США люди добрее, чем в России, – сказала 20-летняя спортсменка.

Также Макаренко заявила, что не знает, останется ли жить в Америке.

– После окончания вуза студентам разрешено оставаться в США в течение года. За это время выпускники могут найти работу и сменить студенческую визу на рабочую. Ты думала о том, чтобы остаться в будущем в США?

– Сначала я хотела вернуться в Россию, потому что тут семья и, несмотря на все внешние проблемы, мне очень нравится моя страна. Но мои родители не хотят жить в России, они хотят жить в Европе. У меня бабушка живет в Болгарии и вообще кайфует. Вот они тоже хотят жить, чтобы тепло было и море рядом.

Они хотят в Америку, но я пока не представляю, как это все сделать. Мне кажется, им будет тяжело, потому что тут все дороже, а если им искать работу, то им надо знать язык. А это тяжело, потому что чем ты старше, тем тяжелее учить язык. Хотя мой папа может общаться на английском. Но это же работа, там все равно надо знать намного лучше.

Поэтому я пока над этим думаю. И чем ближе приближается последний год учебы, тем я больше думаю: «Блин, а что делать? Если оставаться, что делать? А если возвращаться, как я потом вернусь обратно в США?» В общем, пока вообще ничего не знаю, – отметила Макаренко.

В 2018 году Макарова одержала три победы на юношеских Олимпийских играх.