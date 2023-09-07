Панкратов о запрете российским пловцам на общение со СМИ: «Так что это прекрасно, нам даже на руку. Наши ребята поедут туда не разговаривать»

Денис Панкратов поддержал идею запрета для российских пловцов общаться со СМИ.

Запрет на общение со СМИ – один из критериев допуска российских пловцов на международные турниры в нейтральном статусе.

«Есть профессионалы, которые пишут о плавании, они найдут возможность пообщаться с ребятами. А есть люди, которые будут спрашивать про беженцев, бомбежки и тому подобное, и слава богу, что таких вопросов не будет. Наши ребята поедут туда не разговаривать, а делать свое дело – устанавливать рекорды мира и завоевывать золотые медали.

Так что это прекрасно, нам даже на руку. Если спортсмен сам отказывается от общения, то все к нему относятся как к буке, а тут все решено за него.

И это наказание не для спортсменов, а для журналистов: это ведь им нужно будет писать о победившем с рекордом мира человеке, которого два года не было. Кого в итоге наказывают? Любителей плавания? Они и без интервью проживут, а журналисту нужно что-то писать», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию и телекомментатор.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать