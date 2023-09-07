Панкратов о запрете российским пловцам на общение со СМИ: «Так что это прекрасно, нам даже на руку. Наши ребята поедут туда не разговаривать»

Теги плавание сборная России сборная России жен Денис Панкратов Водные виды

Денис Панкратов поддержал идею запрета для российских пловцов общаться со СМИ.

Запрет на общение со СМИ – один из критериев допуска российских пловцов на международные турниры в нейтральном статусе.

«Есть профессионалы, которые пишут о плавании, они найдут возможность пообщаться с ребятами. А есть люди, которые будут спрашивать про беженцев, бомбежки и тому подобное, и слава богу, что таких вопросов не будет. Наши ребята поедут туда не разговаривать, а делать свое дело – устанавливать рекорды мира и завоевывать золотые медали.

Так что это прекрасно, нам даже на руку. Если спортсмен сам отказывается от общения, то все к нему относятся как к буке, а тут все решено за него.

И это наказание не для спортсменов, а для журналистов: это ведь им нужно будет писать о победившем с рекордом мира человеке, которого два года не было. Кого в итоге наказывают? Любителей плавания? Они и без интервью проживут, а журналисту нужно что-то писать», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию и телекомментатор.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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4 комментария

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Viks
«Так что это прекрасно, нам даже на руку. Мы и разговаривать-то не умеем.
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Alestern
То есть, он наивно думает, что кто то из российских спортсменов поедет всё таки выступать на таких унизительных условиях? Разве что предатели только поедут, но такие вряд ли найдутся..
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Alestern
Ответ Pelerin
Первое адекватное мнение. А то нашим ультрапатриотам очень бы хотелось и дальше говорить, что вокруг враги, которые нас никуда не пускают. Даже в этой ситуации пускают.
Пускают.. без флага и гимна, без роду и имени.. А на каком вообще основании такие унизительные условия? Думай в следующий раз, прежде чем что то писать.
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