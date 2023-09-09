«У меня оценки вообще плохие. Иногда так стыдно, но мне всегда говорят: «Тебя можно понять. Ты ничего не понимаешь». Пловчиха Макарова об учебе в США

Теги плавание сборная России жен Политика Анастасия Макарова Водные виды

Пловчиха Анастасия Макарова рассказала об учебе в Обернском университете в США.

– Какими своими успехами в США ты гордишься больше всего?

– Я поставила рекорд университета в ноябре на 100 метров брассом. Когда начинается семестр, я иногда горжусь своей учебой. Нас уже второй год подряд награждают на выпускном для студентов-атлетов.

Наша команда побеждает в номинации «Самый высокий GPA». Я горжусь нашими оценками, собой, что в какой-то момент не забила и сделала домашку, что немного, но помогла им добиться такого успеха.

У меня оценки вообще плохие, а они там все отличники. Иногда мне так стыдно, но девочки мне всегда говорят: «Тебя можно понять. Ты ничего не понимаешь». Они всегда предлагают свою помощь.

– Ты в прошлом году выдохнула, что успела уехать в США раньше, чем россиян отстранили от международных стартов? У тебя есть какой-никакой, но соревновательный опыт с иностранцами сейчас.

– Несмотря на то что я учусь в США, я все равно хотела бы выступать за Россию на соревнованиях. Грустно, что пока не могу этого сделать. Я в этом ничего не понимаю, в этой политике, не высказываюсь по этому поводу, но, мне кажется, это несправедливо.

– Мечта об олимпийской медали все еще с тобой?

– Ну, тоже так, через день. Когда все хорошо на тренировках, она есть. Если плохо – нет, – сказала 20-летняя спортсменка.

В 2018 году Макарова одержала три победы на юношеских Олимпийских играх.

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