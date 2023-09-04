Юлия Ефимова: «В планах открыть школу плавания. Рассматриваем варианты к югу, чтобы тепло, солнечно – Краснодар, Сочи»

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала о планах открыть свою школу в России.

– Какие планы по стартам? Чемпионат России?

– Я еще точно не знаю, но действительно (до этого) нужно выступить на зональных соревнованиях, где проходит отбор, у нас в планах – съездить на соревнования в Южном федеральном округе.

И я слышала, что в Краснодаре сейчас построили новый бассейн и, возможно, перевезут чемпионат России туда... Мне интересно посмотреть, что там сделали, потому что в планах – папа (Андрей Ефимов – Sports.ru) тоже спрашивает – чтобы открыть школу плавания.

– Определились с базой, городом, местом, бассейном?

– Как раз этим занимаемся. Рассматриваем варианты к югу, чтобы тепло, солнечно. Краснодар, Сочи. Но в Сочи, к сожалению, пока нет бассейнов таких. Возможно, в скором времени откроется. Краснодарский край развивается, бассейны достраиваются. И хочется посмотреть для своих будущих интересов.

– Каким видите свое участие по работе в школе Ефимовой? Тренерство, кураторство?

– Тренерство – точное не мое. Я больше беспокоюсь за своего отца – он тренер, очень хороший тренер. Я себя как тренера не вижу, хотя был момент, когда немножко занималась частными тренировками, у меня это действительно даже получается, но плавать мне нравится больше. Подсказать могу, но на мне больше организация этого проекта, чем тренировки, – сказала шестикратная чемпионка мира.