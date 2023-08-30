Ефимова о пропуске турниров в США: «Я понимала, что буду как красный флаг для всего плавания, особенно американского»

Юлия Ефимова объяснила, почему в последнее время не выступала на турнирах в США.

На данный момент шестикратная чемпионка мира по плаванию тренируется в России.

– У вас не было возможности тренироваться в США?

– Не было смысла. Когда случилось это все, я тренировалась, набрала очень хорошую форму. Но потом как-то все пошло, и вроде бы уже нет смысла в этом. У меня было достаточно тяжелое время в плане эмоций. Очень сильно расстраивало, что невозможно выступать на международных соревнованиях, и наступало бессилие.

Такое отношение к нам уже много лет творится. Теперь только сильнее, чем обычно. Наверное, мне нужно было получить эту эмоциональную и физическую разгрузку. И сейчас, в данный момент, я просто поняла, что соскучилась.

И что бы кто ни говорил про мой возраст, я просто действительно люблю это делать. Я скучаю по плаванию, по соревнованиям, по этому антуражу. Поэтому я прихожу вот на футбол «Спартака», где болельщики… Блин, это же такой кайф! Такая энергетика! Я по этому скучаю, поэтому не собираюсь пока заканчивать.

– А в Америке можно было выступать на открытых любительских турнирах? Или тоже не пускали?

– На некоторых стартах было можно выступить. Но если честно, чувствовалось сильное давление. Я знаю это не понаслышке, давно через это проходила. И теперь просто не хотела в это влезать.

Я понимала, что буду как красный флаг для всего плавания, особенно американского. Хотя я там давно живу, долго тренируюсь, знаю многих спортсменов и тренеров. И вроде они ко мне хорошо относятся. Но на публике это все гораздо сложнее.

– То есть на эти старты вы не пошли.

– Да. Я примерно понимала, что будет. Приходили некоторые сообщения от иностранных коллег, когда все началось. И было понятно, как меня могут принять на публике, – рассказала Ефимова.