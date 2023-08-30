Юлия Ефимова: «Даже если не будет международных стартов, мне хочется провести последние соревнования для себя, чтобы красиво подытожить карьеру»
Юлия Ефимова заявила, что хочет «красиво подытожить свою карьеру».
Российской пловчихе 31 год. Она является шестикратной чемпионкой мира и трехкратным олимпийским призером.
– Какие у вас ближайшие планы? Вы на сколько приехали в Россию?
– Надолго. До декабря точно. Может быть, что-то поменяется в одну или другую сторону. Но я очень соскучилась. Много чего нужно будет сейчас сделать. И я рада, что вернулась домой.
– Мы можем рассчитывать, что вы будете тренироваться?
– Да, я решила, что, даже если не будет международных стартов, мне хочется провести последние соревнования для себя, чтобы как-то красиво подытожить свою карьеру.
– И пока ведь есть маленький шанс на Олимпиаду. Надо готовиться!
– Да. И даже если у нас не будет Олимпиады, я стану готовиться. Потому что решила, что этот год посвящу тренировкам.
– Это будет в Москве?
– В данный момент – в Волгодонске, в моем городе, где я выросла. Сейчас просто очень сложно со всеми переездами и всем остальным. Тем более у меня там папа – тренер. И я решила, что в данный момент нет тренера, который подходит мне больше. И еще там есть несколько молодых ребят, с которыми как раз можно будет устроить спарринги.
– Какой турнир вы тогда ставите в приоритет? Весенний чемпионат России?
– Да. Но сначала это будет турнир в конце года. Там тоже проходит чемпионат России, но на короткой воде. Как раз там я примерюсь-присмотрюсь. Ха-ха, а стоит ли вообще? Потом выступлю в апреле и, возможно, в декабре. Правда, я не особо «поплавок» в коротком бассейне. Видите, интервью не давала кучу лет, поэтому какие-то слова уже выпадают, – сказала Ефимова.
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