Юлия Ефимова: «Очень соскучилась по соревнованиям, по тренировкам. Не могу просто так уйти и расстаться с карьерой, которую так долго строила»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что соскучилась по соревнованиям.

– Видели вас на футбольном «Спартаке», на хоккее. Вы ворвались в спортивную тусовку столицы.

– Меня часто приглашали и звали на различные мероприятия, но когда ты тренируешься, выступаешь на соревнованиях – все время сборы, тренировки, поездки. Не было времени особо. Сейчас, когда приехала, есть промежуток, когда еще отдыхаю.

– Повышенное внимание чувствуется? Ажиотаж?

– Немножко да. Плюс я немножко отвыкла. Была определенная череда событий, ни с кем не хотелось общаться, иногда меня вылавливали на короткий комментарий. В эти 1,5-2 года ушла в себя, надо было много подумать, многое переосмыслить.

Я очень соскучилась по соревнованиям, по тренировкам. Не могу просто так уйти и расстаться с карьерой, которую так долго, долго, долго, долго строила. Хочется окунуться еще в такую атмосферу, потому что таких эмоций в обычной жизни никак не добьешься, – сказала шестикратная чемпионка мира.

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2 комментария

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Аленка_76
Я так рада,что Юля возвращается!Удачи ей!
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Pertinax Gandi
Я думал, она давно в Америке живёт где-то у океана и возвращаться не планирует.
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