Каменева об Олимпиаде-2024: «Допустят – поедем, буду стараться там показывать лучшие результаты, не допустят – будут альтернативные соревнования»

Пловчиха Мария Каменева высказалась о ситуации с допуском россиян на Олимпиаду-2024.

Сегодня спортсменка победила на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России в Казани.

– Расстроимся, когда время придет. Может быть, и расстраиваться не придется. И мы поедем туда. В таком нейтральном состоянии нахожусь, если допустят – поедем, буду стараться там показывать лучшие результаты, не допустят – будут альтернативные соревнования.

– Альтернативные старты – это ведь неравноценная замена крупным?

– Конечно, их нельзя сравнивать. Даже чемпионат мира с Олимпиадой нельзя сравнивать. Но сейчас мы боремся сами с собой, ставим рекорды.

– Как с мотивацией?

– Мотивация плавает. Нет полного отсутствия мотивации, есть моменты, которые ее подпитывают и зажигают, – сказала .