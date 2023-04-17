Каменева об Олимпиаде-2024: «Допустят – поедем, буду стараться там показывать лучшие результаты, не допустят – будут альтернативные соревнования»

Теги плавание чемпионат России сборная России жен Париж-2024 Мария Каменева Водные виды

Пловчиха Мария Каменева высказалась о ситуации с допуском россиян на Олимпиаду-2024.

Сегодня спортсменка победила на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России в Казани.

– Расстроимся, когда время придет. Может быть, и расстраиваться не придется. И мы поедем туда. В таком нейтральном состоянии нахожусь, если допустят – поедем, буду стараться там показывать лучшие результаты, не допустят – будут альтернативные соревнования.

– Альтернативные старты – это ведь неравноценная замена крупным?

– Конечно, их нельзя сравнивать. Даже чемпионат мира с Олимпиадой нельзя сравнивать. Но сейчас мы боремся сами с собой, ставим рекорды.

– Как с мотивацией?

– Мотивация плавает. Нет полного отсутствия мотивации, есть моменты, которые ее подпитывают и зажигают, – сказала Каменева.

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1 комментарий

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Назар Игорь
Альтернативы Олимпиаде быть не может по определению. Как бы этого не хотелось ура-патриотам.
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