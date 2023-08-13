Замминистра спорта РФ: «Призовые для победителей и призеров Игр стран СНГ не предусмотрены. Это прежде всего спортивный праздник»
На Играх стран СНГ не предусмотрены призовые для участников.
Об этом сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.
«На данный момент для победителей и призеров Игр стран СНГ призовые не предусмотрены, это для нас прежде всего спортивный праздник для спортивного результата и конкурентности.
Субъекты РФ, откуда у нас спортсмены, делают свои программы мотивации. Но мы по итогам действительно успешного выступления на самом деле подумаем про призовые», – заявил Морозов.
Игры стран СНГ в Беларуси завершатся 14 августа.
Работаешь с понедельника по пятницу.
А тут в выходные тебе поступает предложение поработать на чужом участке бесплатно.
Мотивирует, а? 😉