Евгения Чикунова: «Если скажут, что есть шанс выступать как нейтральный спортсмен – отказываться не буду. Но все зависит от того, какие будут условия допуска»

Теги сборная России жен World Aquatics (FINA) Евгения Чикунова Водные виды

Евгения Чикунова рассказала, как относится к возможности выступления в нейтральном статусе.

Пловчиха отметила, что все зависит от условий допуска. 

«Я тренируюсь каждый день и как любой спортсмен иду к глобальным целям. 

Скажут, что есть шанс выступать как нейтральный спортсмен – отказываться не буду, но все зависит от того, какие будут условия допуска. От международной федерации их пока нет.

Если будет принято решение, что на этих условиях мы можем поехать, то и я, и большая часть команды поедет. Когда ты готовишься и живешь спортом, не хочется упускать ни одной возможности», – сказала Чикунова.

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