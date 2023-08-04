World Aquatics ратифицирует мировой рекорд Колесникова в течение двух месяцев
Ратификация мирового рекорда Колесникова на 50 м на спине займет около двух месяцев.
Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.
«После отправки всех технических данных по глубине бассейна и другим параметрам начнется процедура прохождения допинг-контроля.
Неизвестно, в какую лабораторию отправят образец. Но в течение полутора-двух месяцев это все реализуемо», – сказал Сальников.
27 июля Климент Колесников в полуфинальном заплыве на Кубке России в Казани показал результат 23,55 секунды.
Российский пловец побил мировой рекорд американца Хантера Армстронга, установленный в 2022 году.
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