World Aquatics ратифицирует мировой рекорд Колесникова в течение двух месяцев

Теги сборная России Владимир Сальников рекорды World Aquatics (FINA) Климент Колесников Водные виды

Ратификация мирового рекорда Колесникова на 50 м на спине займет около двух месяцев.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников

«После отправки всех технических данных по глубине бассейна и другим параметрам начнется процедура прохождения допинг-контроля.

Неизвестно, в какую лабораторию отправят образец. Но в течение полутора-двух месяцев это все реализуемо», – сказал Сальников.

27 июля Климент Колесников в полуфинальном заплыве на Кубке России в Казани показал результат 23,55 секунды.

Российский пловец побил мировой рекорд американца Хантера Армстронга, установленный в 2022 году.

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