World Aquatics ратифицирует мировой рекорд Колесникова в течение двух месяцев

Ратификация мирового рекорда Колесникова на 50 м на спине займет около двух месяцев.

Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) .

«После отправки всех технических данных по глубине бассейна и другим параметрам начнется процедура прохождения допинг-контроля.

Неизвестно, в какую лабораторию отправят образец. Но в течение полутора-двух месяцев это все реализуемо», – сказал Сальников.

27 июля в полуфинальном заплыве на Кубке России в Казани показал результат 23,55 секунды.

Российский пловец побил мировой рекорд американца Хантера Армстронга, установленный в 2022 году.