Чикунова о победе на 200 м брассом на Кубке России: «Довольна, хотела проплыть быстрее, чем на чемпионате мира»

Евгения Чикунова прокомментировала свою победу на 200 м брассом в финале Кубка России.

Чикунова превзошла время чемпионки мира 2023 года Татьяны Шонмакер. Она проплыла за 2.19,71, результат Шонмакер – 2.20,80.

– Я довольна, хотела проплыть быстрее, чем на чемпионате мира, хотела обогнать это время. Когда делала поворот со 150 м на 200, поняла, что надо прибавлять. Пыталась посчитать, сколько надо прибавлять, но не получилось. Решила не считать, а просто ускоряться.

– Самочувствие после 100 м не позволяло надеяться на рекорд мира?

– Да. За сезон сложно дважды выходить на пик, особенно на 200 м брассом. Нужна большая выносливость. Этот результат близок к прошлому рекорду России, так что все в порядке.

– Тренер сказала, что вам непросто далась вся история с окончанием школы.

– Это было очень тяжело эмоционально, хотела поступить на международные отношения, готовилась сдавать историю, обществознание. В январе казалось, что может что-то пойти, но на сборах в Кабардинке поняла, что у меня ни на что нет сил, кроме подготовки.

Решение на время отставить мечту далось тяжело. Но решила сохранить эмоциональное состояние и сдать по минимуму – русский, базовую математику – и поступить в университет имени Лесгафта.

Всем сказала, что хочу на международные отношения, учителя поддержали, предлагали помощь. Сказать, что не справилась, было тяжело, – сказала Чикунова.