Чикунова о победе на 200 м брассом на Кубке России: «Довольна, хотела проплыть быстрее, чем на чемпионате мира»

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России жен Кубок России Евгения Чикунова Татьяна Шонмакер Водные виды

Евгения Чикунова прокомментировала свою победу на 200 м брассом в финале Кубка России.

Чикунова превзошла время чемпионки мира 2023 года Татьяны Шонмакер. Она проплыла за 2.19,71, результат Шонмакер – 2.20,80. 

– Я довольна, хотела проплыть быстрее, чем на чемпионате мира, хотела обогнать это время. Когда делала поворот со 150 м на 200, поняла, что надо прибавлять. Пыталась посчитать, сколько надо прибавлять, но не получилось. Решила не считать, а просто ускоряться.

– Самочувствие после 100 м не позволяло надеяться на рекорд мира?

– Да. За сезон сложно дважды выходить на пик, особенно на 200 м брассом. Нужна большая выносливость. Этот результат близок к прошлому рекорду России, так что все в порядке.

– Тренер сказала, что вам непросто далась вся история с окончанием школы.

– Это было очень тяжело эмоционально, хотела поступить на международные отношения, готовилась сдавать историю, обществознание. В январе казалось, что может что-то пойти, но на сборах в Кабардинке поняла, что у меня ни на что нет сил, кроме подготовки.

Решение на время отставить мечту далось тяжело. Но решила сохранить эмоциональное состояние и сдать по минимуму – русский, базовую математику – и поступить в университет имени Лесгафта.

Всем сказала, что хочу на международные отношения, учителя поддержали, предлагали помощь. Сказать, что не справилась, было тяжело, – сказала Чикунова. 

1 комментарий

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Вадим flanec
Надеюсь у Жени получится с учёбой также здорово, как на дорожке в бассейне!
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