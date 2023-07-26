Андрей Минаков: «История с компенсацией содержит столько индивидуальных факторов, что в большинстве случаев сделает решение в пользу выплаты нелогичным»

Пловец Минаков высказался о проекте компенсационных выплат спортсменами за смену гражданства.

Госдума РФ готовит законопроект, обязывающий спортсменов национальной сборной выплачивать компенсацию в случае смены гражданства.

— Сейчас появилось много разговоров о том, чтобы люди возмещали финансовые расходы за свою подготовку при смене спортивного гражданства. Как к этому относишься?

— Врать не буду — первый раз об этом слышу. Сложный вопрос. Наверное, это имеет место быть. Федерация много делает для нашей подготовки, за что огромное спасибо. Есть ЦСП, где платят зарплату. В других странах иначе.

В США просто собирают сборную под соревнования и все. Это другое дело. Так что в нашем случае это имеет смысл, но все должно быть индивидуально и должно быть сделано рационально. Например, человек был в сборной шесть лет, и что? За шесть лет ему возвращать эти деньги?

— Человек работал все эти годы.

— Я согласен. Когда футболисты заключают контракт, им платит клуб. Нам платит ЦСП. Футболист добивается всего для этого клуба, а когда переходит в другой, то лично он не компенсирует свою зарплату и затраты клуба на тренировки. Так что вопрос очень сложный.

Эта история с компенсацией содержит в себе столько индивидуальных факторов, что в большинстве случаев сделает решение в пользу выплаты просто нелогичным.

— Некоторые люди даже против, чтобы упоминали в новостях фамилии перешедших спортсменов, сообщали их результаты. Порадуешься за Настю Кирпичникову, если у нее будет медаль на чемпионате мира?

— Конечно, порадуюсь. Мы с ней друзья. Я поддерживаю ее все время, - сказал Андрей Минаков.