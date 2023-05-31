Кирилл Абросимов: «Стартов так мало, что соревнуюсь во сне. Но невозможно постоянно думать о грустном, стараюсь приводить себя в рабочее состояние»

Пловец Кирилл Абросимов рассказал, как отсутствие международных стартов влияет на его карьеру.

– Снятся заплывы?

– Недавно было такое, да. Накануне я посмотрел соревнования, может, поэтому и приснился такой сон. Стартов стало так мало, что соревнуюсь во сне.

– Что при просмотре соревнований для себя отметили?

– Появляются новые имена, которые уже ярко проявляют себя. Те, с кем я много лет соревновался, постепенно заканчивают. Приходят молодые – у сборной Германии, Венгрии, Франции появились ребята, которые уже показывают хорошие результаты на высоком уровне.

– Недавно Мария Ласицкене со слезами на глазах сказала, что ее международная карьера, судя по всему, подошла к концу. Вы тоже живете с такой мыслью?

– От таких мыслей стараюсь уходить. Невозможно постоянно думать о грустном. Стараюсь приводить себя в рабочее состояние, правильно настраиваться психологически и продолжать тренироваться. В моменты уныния пробую переключиться и сосредоточиться на ближайших целях.

– Вы пытаетесь как-то решить историю с соревновательной практикой? Стартов у открытой воды всегда было меньше, теперь так тем более.

– К сожалению, зимой не было никакой возможности соревноваться. Раньше мы ездили в Израиль, ОАЭ и Катар. Были еще какие-то варианты и сборы в теплых местах.

Сейчас такой возможности нет, а чтобы хорошо выступать на открытой воде, нужно постоянно стартовать в разных условиях, чувствовать эту борьбу.

Давид Бетлехем – молодой спортсмен, который сейчас сильно плывет, последние несколько лет ездит на все этапы с Криштофом Рашовски. У него было много соревновательной практики, он на этом вырос – получил большой опыт на международных стартах с сильнейшими спортсменами.

У нас сейчас вообще нет международных соревнований. Нет ощущений, как плывут в мире на сегодняшний день: как раскладывают силы, какая скорость начала дистанции, какая середина и финиш. Предполагать можно, а вот прочувствовать и проанализировать свои возможности без участия с сильнейшими – никак нельзя.

Ориентироваться на финишное время лидера в открытой воде не имеет смысла, потому что всегда присутствует ряд факторов, влияющих на ход гонки.

На данный момент не знаю, как решить этот вопрос, к тому же у нас в России можно только летом плавать, – сказал трехкратный чемпион Европы по плаванию на открытой воде.