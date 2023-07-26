Плавание, прыжки в воду и синхронное плавание вошли в программу Игр БРИКС

Плавание, синхронное плавание и прыжки в воду будут в программе Игр БРИКС.

Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Игры БРИКС пройдут в Казани в июне 2024 года.

«Сейчас занимаемся проектом Игр БРИКС, утверждаем программу. Сразу скажу, что из водных видов будут плавание, синхронное плавание, прыжки в воду.

Водного поло не будет. По хайдайвингу мы посмотрим, сейчас рассматривается решение по прыжкам с 18 метров в бассейне, но в случае с хайдайвингом пока никаких решений нет.

Игры БРИКС – открытый турнир, хотим пригласить порядка 20–25 стран. Также хотим, чтобы были национальные виды спорта в программе, обсуждаем все варианты. Для нас важно, чтобы и в таких видах спорта было хорошее представительство.

Кроме этого, будем продвигать в программу и фиджитал‑дисциплины. Как мы уже успели убедиться, это интересно публике, идея находит отклик у аудитории», – сказал Леонов.