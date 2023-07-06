Всероссийская федерация плавания расследует появление Анастасии Сорокиной в заявке Сирии на Панарабские игры

Всероссийская федерация плавания расследует появление Анастасии Сорокиной в заявке сборной Сирии.

Спортсменка оказалась в числе семи российских атлетов, заявленных за сборную Сирии для участия в Панарабских играх.

«Пока у нас недостаточно информации, федерация начала разбирательство», – заявили в ВФП.

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