Всероссийская федерация плавания расследует появление Анастасии Сорокиной в заявке Сирии на Панарабские игры
Всероссийская федерация плавания расследует появление Анастасии Сорокиной в заявке сборной Сирии.
Спортсменка оказалась в числе семи российских атлетов, заявленных за сборную Сирии для участия в Панарабских играх.
«Пока у нас недостаточно информации, федерация начала разбирательство», – заявили в ВФП.
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