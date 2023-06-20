Рылов заявил, что у него дома живет 14 кошек: «Наверное, это болезнь. Как только кошка вошла в дом, она становится членом семьи»

Олимпийский чемпион Евгений Рылов заявил, что у него дома живет 14 кошек.

– Представляю реакцию людей, если бы вместо 11 кошек, которые постоянно сидят дома, у вас было столько же собак и их следовало бы выводить на прогулку.

– Кошек у нас уже 14. Да, знаю, что, наверное, это болезнь, мы с Оксаной (супругой – Sports.ru) даже что-то находили на этот счет в интернете.

– Чем руководствуетесь при выборе очередного питомца?

– Интуитивным инстинктом. Попадается на глаза картинка – и сразу понимаешь: твое.

– Порода имеет значение?

– Я очень люблю мейн-кунов. Жене больше нравятся шотландские вислоушки. Хотя по большому счету это не принципиальный для нас момент. Сейчас у нас четыре вислоухих кота, два тайца, два нибелунга, один перс и пять мейн-кунов. Все кошки взрослые, стерилизованные.

– Подарить какую-то из них сможете, если сильно попросят?

– Исключено. Как только кошка вошла в дом, она становится членом семьи.

– И эта семья начинает требовать, чтобы хозяева ее обслуживали?

– Я бы сказал, что, если вовремя не построить кошку, она начинает строить тебя. Но этого я не допускаю.

– Еще хоть какое-то пространство для домашних животных в квартире осталось?

– Более чем достаточно, – ответил двукратный олимпийский чемпион по плаванию.

😿 «Плакать хочу. Я очень люблю котиков». Нашему пловцу-чемпиону Евгению Рылову запретили выходить на награждение в такой милой маске