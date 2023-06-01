Евгения Чикунова: «Для меня важно в день старта красиво одеться. Смотрю в зеркало и думаю: «Шикарная девушка, ну как такой не выиграть?»

Теги сборная России жен Евгения Чикунова Водные виды

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала о «трюке», который помогает ей побеждать.

В апреле 18-летняя Чикунова выиграла чемпионат России на дистанции 200 м брассом, показав результат выше мирового рекорда.

«Для меня важно в день старта красиво одеться. И обязательно любимые духи. Я месяц дома не бываю, у меня огромные чемоданы вещей.

Там всегда найдется красивая футболка и джинсы, в которых я обязательно приду в центр водных видов спорта, и это дает мне уверенность.

Мне этот трюк помогает. Смотрю на себя в зеркало и думаю: «Шикарная девушка, ну как такой не выиграть?», – рассказала Чикунова.

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2 комментария

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Александр Колосов
Неудивительно, что она рекорды бьет. С такой-то уверенностью в себе
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Joe Rage
Посмотрел её фотки - по внешности далеко не красавица, но всегда улыбается, с обаянием девчонка
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