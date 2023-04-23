Сальников о зарубежной критике чемпионата России: «Завидуют, придумывают несусветные фантазии. Такие высказывания – это слабость. Значит, боятся»

Владимир Сальников ответил иностранным скептикам после чемпионата России по плаванию.

Соревнования проходили в Казани с 16 по 21 апреля.

– На зарубежных сайтах бурно обсуждают результаты чемпионата России. Кто-то пишет, что неизвестно, какой это бассейн, наверное, не соответствует нормам. Кто-то сомневается в том, что на чемпионате есть допинг-контроль. Как к этому относитесь?

– Все эти высказывания – удел слабых. Завидуют, придумывают несусветные совершенно фантазии про длину бассейна, еще что-то. Все это вызывает легкое недоумение.

Что касается допинг-контроля, процесс тестирования не прекращается никогда. Количество допинг-проб у наших спортсменов превышает количество взятых в большинстве стран.

Такие высказывания – это слабость. Значит, боятся, – сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП).

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