Международная федерация водных видов спорта в декабре планирует сменить название

Международная федерация водных видов спорта (FINA) на ближайшем заседании конгресса планирует утвердить новые название и логотип организации.

Об этом на заседании технического конгресса по синхронному плаванию заявил глава FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

«Как вы все знаете, FINA проходит через серьезные реформы и во время следующего внеочередного конгресса в Мельбурне у нее будут новое имя, логотип и конституция. Я надеюсь, что эти изменения помогут водным видам спорта развиваться по всему миру», – сказал Хусейн Аль-Мусаллам.

Конгресс FINA должен пройти в декабре во время чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Мельбурне.