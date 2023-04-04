Пловец Минаков о сезоне без международных стартов: «Соревновательной практики достаточно, а вот эмоциональной не чувствуется давно»

Теги плавание сборная России Андрей Минаков Водные виды

Пловец Андрей Минаков объяснил, почему ему не хватает международных соревнований

Трехкратный призер чемпионатов мира Андрей Минаков высказался о санкциях в отношении российского спорта.

– Прошел год без международных стартов. Есть ощущение, что проседаете по уровню или по эмоциям?

– Глупо было бы отрицать, что не хватает эмоций. Скажу так: соревновательной практики достаточно, а вот эмоциональной практики международных соревнований не чувствуется давно. Стараюсь сохранить эмоциональный настрой в себе и знаю, что как только нас допустят, буду готов.

– Значит, ощущаете, что есть шанс на допуск?

– Все, что мы можем сделать, – тренироваться и быть готовыми выступать, работать на пике наших возможностей. А вопрос допуска – это вне нашей компетенции, – ответил Минаков.

«Первое, что американцы говорят о России: oh, that’s cool! Никакого негатива». Наш пловец покоряет Стэнфордский университет

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий