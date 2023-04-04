Пловец Минаков о сезоне без международных стартов: «Соревновательной практики достаточно, а вот эмоциональной не чувствуется давно»
Пловец Андрей Минаков объяснил, почему ему не хватает международных соревнований
Трехкратный призер чемпионатов мира Андрей Минаков высказался о санкциях в отношении российского спорта.
– Прошел год без международных стартов. Есть ощущение, что проседаете по уровню или по эмоциям?
– Глупо было бы отрицать, что не хватает эмоций. Скажу так: соревновательной практики достаточно, а вот эмоциональной практики международных соревнований не чувствуется давно. Стараюсь сохранить эмоциональный настрой в себе и знаю, что как только нас допустят, буду готов.
– Значит, ощущаете, что есть шанс на допуск?
– Все, что мы можем сделать, – тренироваться и быть готовыми выступать, работать на пике наших возможностей. А вопрос допуска – это вне нашей компетенции, – ответил Минаков.
«Первое, что американцы говорят о России: oh, that’s cool! Никакого негатива». Наш пловец покоряет Стэнфордский университет
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
Комментарии