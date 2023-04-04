Пловец Минаков о сезоне без международных стартов: «Соревновательной практики достаточно, а вот эмоциональной не чувствуется давно»

Пловец Андрей Минаков объяснил, почему ему не хватает международных соревнований

Трехкратный призер чемпионатов мира Андрей Минаков высказался о санкциях в отношении российского спорта.

– Прошел год без международных стартов. Есть ощущение, что проседаете по уровню или по эмоциям?

– Глупо было бы отрицать, что не хватает эмоций. Скажу так: соревновательной практики достаточно, а вот эмоциональной практики международных соревнований не чувствуется давно. Стараюсь сохранить эмоциональный настрой в себе и знаю, что как только нас допустят, буду готов.

– Значит, ощущаете, что есть шанс на допуск?

– Все, что мы можем сделать, – тренироваться и быть готовыми выступать, работать на пике наших возможностей. А вопрос допуска – это вне нашей компетенции, – ответил Минаков.

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