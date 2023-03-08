«Нас боятся. Американская журналистка думала, что мы роботы и к нам нельзя подойти, потому что мы не улыбаемся». Чигирева о реакции на российских спортсменов

Синхронистка Влада Чигирева объяснила, почему иностранцы боятся российских спортсменов.

«Да, нас боятся. На карантине у меня брала интервью американская журналистка, и она сказала мне, что думала, что мы роботы и к нам нельзя подойти, потому что мы не улыбаемся, всегда сосредоточенные, но, пообщавшись с нами, они поняли, что мы тоже люди.

Конечно, если мы будем веселиться, пока не выиграем медаль, тренер это не одобрит, и это помогает сохранять дисциплину на протяжении всего турнира», – рассказала Чигирева.