«Нас боятся. Американская журналистка думала, что мы роботы и к нам нельзя подойти, потому что мы не улыбаемся». Чигирева о реакции на российских спортсменов

Теги синхронное плавание сборная России (синхронное плавание) Влада Чигирева Водные виды

Синхронистка Влада Чигирева объяснила, почему иностранцы боятся российских спортсменов.

«Да, нас боятся. На карантине у меня брала интервью американская журналистка, и она сказала мне, что думала, что мы роботы и к нам нельзя подойти, потому что мы не улыбаемся, всегда сосредоточенные, но, пообщавшись с нами, они поняли, что мы тоже люди.

Конечно, если мы будем веселиться, пока не выиграем медаль, тренер это не одобрит, и это помогает сохранять дисциплину на протяжении всего турнира», – рассказала Чигирева.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий