Сборная России по синхронному плаванию не будет лишена медалей после дисквалификации Марии Немчиновой

Сборная России по синхронному плаванию не будет лишена наград юниорских чемпионатов мира 2014 и 2016 годов после дисквалификации Марии Немчиновой.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Что касается результатов команд, в которые входила Немчинова, то только эта спортсменка потеряет свои медали», – заявил представитель международной федерации.

Ранее World Aquatics дисквалифицировала Немчинову за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации действует до 18 мая 2024 года.

Немчинова отстранена за нарушение, датированное 8 июля 2014 года. Подробности не уточняются. Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014-го по 19 мая 2022 года, были аннулированы.