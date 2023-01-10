Сборная России по синхронному плаванию не будет лишена медалей после дисквалификации Марии Немчиновой

Теги синхронное плавание допинг FINA сборная России (синхронное плавание) Мария Немчинова Водные виды

Сборная России по синхронному плаванию не будет лишена наград юниорских чемпионатов мира 2014 и 2016 годов после дисквалификации Марии Немчиновой.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Что касается результатов команд, в которые входила Немчинова, то только эта спортсменка потеряет свои медали», – заявил представитель международной федерации.

Ранее World Aquatics дисквалифицировала Немчинову за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации действует до 18 мая 2024 года.

Немчинова отстранена за нарушение, датированное 8 июля 2014 года. Подробности не уточняются. Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014-го по 19 мая 2022 года, были аннулированы.

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