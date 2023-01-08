Брусникина о допуске мужчин к групповому синхронному плаванию в Париже-2024: «Наверное, это придаст драйва нашему виду спорта. Будет интересно»

Теги синхронное плавание Ольга Брусникина Париж-2024 ФСПР Водные виды

Президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина прокомментировала информацию о том, что мужчинам разрешили участвовать в групповом синхронном плавании на Олимпиаде-2024 в Париже.

В группах из восьми спортсменов могут быть заявлены двое мужчин.

«Я к этому спокойно отношусь, наверное, больше вызывает вопросы, что вид, который еще не был опробован на чемпионатах мира, уже сейчас заявлен как олимпийский. До Олимпийских игр еще есть два года, и я думаю, что международная федерация сейчас бросит все силы на то, чтобы опробовать новые правила и продемонстрировать те новые дисциплины, которые будут представлены на Олимпиаде.

Пока мне, конечно, сложно сказать, как это будет, естественно, я могу сказать, что не все федерации имеют мужчин в своих командах, поэтому это не обязательное условие абсолютно, но это будет интересно.

Наверное, это придаст драйва нашему виду спорта. Единственное, для судей присутствие мужчин в женской группе может вызвать некий визуальный дисбаланс, но я думаю, это больше сделано для акробатической группы, потому что именно там нужна мужская сила.

Акробатика подразумевает собой сильные высокие выбросы над водой, и я думаю, что с этой целью допустили мужчин, чтобы они использовали свою природную силу, помогали девчонкам выбрасывать поддержки как можно выше», – рассказала Брусникина.

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1 комментарий

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Арсений Элин
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Да уж....((
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