Бывшему главе Федерации водного поло России Власенко изменили меру пресечения на домашний арест. Он проходит по делу о крупном мошенничестве

Теги происшествия ФВПР Алексей Власенко Водные виды

Бывшему президенту Федерации водного поло России (ФВПР) Алексею Власенко изменили меру пресечения на домашний арест.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В марте 2021 года Власенко был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Власенко 57 лет. С 2005 по 2010 год он был советником президента Олимпийского комитета России (ОКР), а с 2016 по 2021 год возглавлял ФВПР.

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