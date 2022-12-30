Бывшему главе Федерации водного поло России Власенко изменили меру пресечения на домашний арест. Он проходит по делу о крупном мошенничестве

Бывшему президенту Федерации водного поло России (ФВПР) Алексею Власенко изменили меру пресечения на домашний арест.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В марте 2021 года Власенко был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Власенко 57 лет. С 2005 по 2010 год он был советником президента Олимпийского комитета России (ОКР), а с 2016 по 2021 год возглавлял ФВПР.