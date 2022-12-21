Пловец Вековищев: «Думаю, отсутствие выступлений на международной арене не сказалось на уровне нашего спорта»

Российский пловец Михаил Вековищев высказался об отстранении сборной от международных стартов.

«Думаю, что отсутствие выступлений на международной арене никак не сказалось на уровне нашего спорта.

Все федерации стараются поддерживать спортсменов и в финансовом плане, дают мотивацию, и в будущем перспективы вроде как хорошие. Мы понимаем, что в этом году результаты точно не скатились.

А, если сравнивать с международными стартами, то многие наши спортсмены были бы в лидерах, про плавание могу сказать точно. Если бы мы поехали на недавно прошедший чемпионат мира по плаванию, то составили бы достойную конкуренцию», – сказал Вековищев.