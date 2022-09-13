Тренер и девушка Рылова о работе с пловцом: «Иногда он ложечкой выскребает мозг, но все равно ты выживаешь»

Тренер и девушка двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова Оксана Логвинова рассказала о работе со спортсменом.

Ранее Рылов расстался с прежним тренером Андреем Шишиным.

– Мне пока нравится. Иногда он ложечкой выскребает мозг, но все равно ты выживаешь.

– Как строится процесс? Вы теперь видите друг друга 24 часа в сутки.

– Во-первых, чисто психологически у нас рабочий процесс идет чуть иначе. Если я вижу, что он совсем уже загнанный, я могу «колбаску» взять от аквааэробики и немного его долбануть, чтобы он слегка отвлекся. И это работает!

– То есть вот эта шутка в комментарии Жени про «тренер меня бьет»...

– ...да, это правда, ха-ха. Это момент на то, чтобы отвлечься, – [и он] начинает улыбаться. Женя, когда нервничал при Андрее Геннадьевиче, по бортику бил. Я ему не даю этого делать, а если начинает психовать, бью его «колбаской», ха-ха. Мне это подсказал инструктор по бассейну, говорит: «Что ты его терпишь».

Вообще, мы очень хорошо общаемся со всем персоналом бассейна, у нас любимый инструктор Станислав Родионов – чемпион СССР на 200 метров на спине. Знающий человек, обсуждаем какие-то моменты. Идет передача опыта.

А про 24 часа – у нас разделение идет. Здесь бассейн, а дома коты, компьютер и, бывает, сериалы смотрим. Животные спасают, на самом деле.

– Кстати, люди комментариях под новостями возмущались – с кем же теперь сидят коты!

– С моей подругой. Коты себя хорошо чувствуют, очень любят мою подругу, она присылает нам каждый день фото и видео, делится всем произошедшим.

– Болезненно воспринимаете всякие обсуждения, которые наверняка идут вокруг вас?

– Не читаю комментарии. Понимаю, что отношение может быть скептическим. На любого молодого специалиста в любой сфере будут смотреть и ждать, что он либо облажается, либо сделает что-то феноменальное.

После того как Женя выиграл на Спартакиаде 200 метров на спине, подходили, говорили добрые слова, поздравляли. Меняется точка зрения в отношении меня. Не у всех, но меняется, – сказала Логвинова.