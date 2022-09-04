Сальников о наказании Рылова за участие в концерте-митинге: «Считаю, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Но сейчас мир изменился»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) поделился мнением о решении FINA отстранить двукратного олимпийского чемпиона из-за участия в концерте-митинге в «Лужниках».

«Я считаю, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Но сейчас мир изменился: если раньше это воспринималось как нормальное явление и проявление собственных взглядов, то сейчас это рассматривается через совершенно другую призму.

С одной стороны, да, ты можешь высказываться, и я считаю, что это правильно. Но с другой стороны, ты не знаешь, что будет дальше. Дисциплинарный комитет посчитал, что случай с Рыловым – это угроза целостности спортивного сообщества и отстранил его от своих соревнований, найдя в проявлении своего мнения причину для этого. Это сделано, исходя из того, что угол зрения уже был определен», – сказал Сальников.

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