Сальников о наказании Рылова за участие в концерте-митинге: «Считаю, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Но сейчас мир изменился»

Теги плавание сборная России Владимир Сальников FINA Политика Евгений Рылов Водные виды

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поделился мнением о решении FINA отстранить двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова из-за участия в концерте-митинге в «Лужниках».

«Я считаю, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Но сейчас мир изменился: если раньше это воспринималось как нормальное явление и проявление собственных взглядов, то сейчас это рассматривается через совершенно другую призму.

С одной стороны, да, ты можешь высказываться, и я считаю, что это правильно. Но с другой стороны, ты не знаешь, что будет дальше. Дисциплинарный комитет FINA посчитал, что случай с Рыловым – это угроза целостности спортивного сообщества и отстранил его от своих соревнований, найдя в проявлении своего мнения причину для этого. Это сделано, исходя из того, что угол зрения уже был определен», – сказал Сальников.

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