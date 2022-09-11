Станислава Комарова: «Я верю, что у наших спортсменов в ближайшее время появится возможность выступать на международных соревнованиях»

Серебряный призер Игр-2004 Станислава Комарова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Не буду ничего прогнозировать, потому что спортсмены – суеверные люди. Я верю, что у наших спортсменов в ближайшее время появится возможность выступать на международных соревнованиях, мне бы очень этого хотелось. У меня сейчас подрастают ребята, мне их нужно чем-то мотивировать.
У нас сейчас очень хороший уровень плавания в стране. Мы проводили параллели между результатами внутренних стартов и международных.
В принципе, наши ребята конкурентоспособны, некоторые способны даже побеждать», – сказала Комарова.