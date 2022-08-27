Ника Годун: «Спартакиада – это то, что нужно, чтобы выжить в нынешних реалиях, но это близко не стоит с чемпионатами мира»

Российская пловчиха Ника Годун высказалась об отсранении от международных стартов и работе со швейцарским тренером Лукой Габрило.

– Из-за того, что нет международных стартов, появилась возможность попробовать что-то новое без какого-либо ответственности – не получится и нестрашно. Я поехала тренироваться с другим тренером за границу, попробовала что-то новое.

Это было психологически важно для меня. Тяжело плавать только на чемпионатах России, потому что международные соревнования сами по себе приносят совершенно другие эмоции. То, что происходит здесь (на Спартакиаде сильнейших), это неплохо. Это то, что нужно, чтобы выжить в нынешних реалиях, но это близко не стоит с чемпионатами мира.

Поэтому для меня опыт тренировок со спортсменами из других стран был кое-какой заменой.

– Вы тренировались у швейцарского специалиста (Луки Габрило), с которым работает .

– Да.

– Как удалось устроить? Очень это непросто сейчас сделать, как я понимаю.

– Непросто. И, к сожалению, сейчас такая ситуация в мире, что не все тренеры готовы работать с российскими спортсменами, даже если это касается просто тренировок. Получилось это устроить, потому что Аня (Егорова) была там уже, она меня познакомила.

– Вы были чуть ли не единственной, кто на чемпионате России об этом сказал: не хватает эмоций. Почему, как думаете?

– Потому что это у нас не принято. Принято, чтобы мы были железными безэмоциональными спортсменами. К сожалению, когда спортсмены устают, этого не понимают. Сразу «тебе что, мало?» – такие начинаются вопросы... Но дело не в том, что мало. Просто «а почему бы и нет!», – сказала Годун.