Гринев и Егорова пропустят Спартакиаду из-за травм

Российский пловец Владислав Гринев пропустит Спартакиаду сильнейших из‑за травмы руки.
«У него перелом руки, трещина в районе лучевой кости. Влад выступил на «Играх дружбы», потом получил травму руки.
Гипс уже сняли, теперь по соревнованиям ближайший старт будет, скорее всего, в Беларуси. Планируем, что вернется к работе в сентябре», – рассказал тренер пловца Владимир Нуцубидзе.
Также на турнире не выступит Анна Егорова.
«У меня обострение старой травмы», – заявила спортсменка.
«Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу Всероссийской федерации плавания сообщает, что у Егоровой проблемы с травмированным ранее плечом.
Плавательный турнир Спартакиады стартует 21 августа в Санкт‑Петербурге.