Гринев и Егорова пропустят Спартакиаду из-за травм

Российский пловец Владислав Гринев пропустит Спартакиаду сильнейших из‑за травмы руки.

«У него перелом руки, трещина в районе лучевой кости. Влад выступил на «Играх дружбы», потом получил травму руки.

Гипс уже сняли, теперь по соревнованиям ближайший старт будет, скорее всего, в Беларуси. Планируем, что вернется к работе в сентябре», – рассказал тренер пловца Владимир Нуцубидзе.

Также на турнире не выступит .

«У меня обострение старой травмы», – заявила спортсменка.

«Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу Всероссийской федерации плавания сообщает, что у Егоровой проблемы с травмированным ранее плечом.

Плавательный турнир Спартакиады стартует 21 августа в Санкт‑Петербурге.