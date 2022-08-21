Гринев и Егорова пропустят Спартакиаду из-за травм

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Российский пловец Владислав Гринев пропустит Спартакиаду сильнейших из‑за травмы руки.

«У него перелом руки, трещина в районе лучевой кости. Влад выступил на «Играх дружбы», потом получил травму руки.

Гипс уже сняли, теперь по соревнованиям ближайший старт будет, скорее всего, в Беларуси. Планируем, что вернется к работе в сентябре», – рассказал тренер пловца Владимир Нуцубидзе.

Также на турнире не выступит Анна Егорова.

«У меня обострение старой травмы», – заявила спортсменка.

«Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу Всероссийской федерации плавания сообщает, что у Егоровой проблемы с травмированным ранее плечом.

Плавательный турнир Спартакиады стартует 21 августа в Санкт‑Петербурге.

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