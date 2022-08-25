Колесников после победы на Спартакиаде: «Немного не хватает стимула, который присутствует на международных стартах»

Двукратный олимпийский призер Токио-2020 в плавании Климент Колесников заявил о недостатке мотивации на российских соревнованиях.

Накануне пловец взял золото Всероссийской Спартакиады на дистанции 50 м вольным стилем.

«Слегка начинаешь чувствовать, что немного не хватает стимула, той энергии, которая присутствует на международных стартах. Там ребят конкурентоспособных гораздо больше.

Не могу сказать, что стимула вообще нет. Но чувствуется большая разница между международными стартами и стартами внутри страны», – сказал Колесников.