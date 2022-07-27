Прыжки в воду. «Игры дружбы». Кузнецов выиграл золото на трамплине, Тимошинина и Терновой – на вышке, другие результаты

27 июля в Казани проходит седьмой соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.

«Игры дружбы»

Прыжки в воду

Мужчины

Трамплин, 3 м

1. (Россия) – 485,60

2. Сергей Назин (Россия) – 456,55

3. Геннадий Вагин (Россия) – 448,45

Женщины

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

1. Кристина Ильиных – Елизавета Кузина (Россия) – 300,30

2. – Виталия Королева (Россия) – 290,70.

Вышка, 10 м, микст

1. – Руслан Терновой (Россия) – 345,27

2. Екатерина Беляева – (Россия)

3. Хесус Эдуардо Гонсалес – Валентина дель Кармен Рохас (Венесуэла) – 242,64