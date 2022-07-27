Прыжки в воду. «Игры дружбы». Кузнецов выиграл золото на трамплине, Тимошинина и Терновой – на вышке, другие результаты

27 июля в Казани проходит седьмой соревновательный день международных «Игр дружбы» по водным видам спорта.
«Игры дружбы»
Прыжки в воду
Мужчины
Трамплин, 3 м
1. Евгений Кузнецов (Россия) – 485,60
2. Сергей Назин (Россия) – 456,55
3. Геннадий Вагин (Россия) – 448,45
Женщины
Трамплин, 3 м, синхронные прыжки
1. Кристина Ильиных – Елизавета Кузина (Россия) – 300,30
2. Мария Полякова – Виталия Королева (Россия) – 290,70.
Вышка, 10 м, микст
1. Юлия Тимошинина – Руслан Терновой (Россия) – 345,27
2. Екатерина Беляева – Игорь Мялин (Россия)
3. Хесус Эдуардо Гонсалес – Валентина дель Кармен Рохас (Венесуэла) – 242,64