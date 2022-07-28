«Мне хотелось честности, а не субъективных оценок. В плавании случаются сбои, но это не как скандалы в гимнастике и фигурном катании». Каменева о том, как перешла в плавание

Российская пловчиха Мария Каменева сравнила судейские скандалы в плавании, фигурном катании

– Не было мысли попробовать себя в другом виде спорта?

– Нет. Но до плавания я занималась спортивными бальными танцами. Там все решают оценки, и я ушла оттуда в десять лет, потому что все это было для меня не совсем честно.

В плавании – коснулся, выиграл, и все понятно. Когда настало время выбирать, решила в пользу плавания – вида спорта, которым занималась полгода, тогда как танцами занималась четыре. Мне хотелось честности, а не субъективных оценок.

У нас в плавании тоже порой случаются накладки, сбои – платформы, щиты могут не сработать. Но это скорее исключения из правил. Это не то чтобы скандал на каждых соревнованиях из-за судейства – как в гимнастике, в фигурном катании. Так что в видах с субъективной оценкой я бы вряд ли осталась. Скорее бы оказалась в легкой атлетике – это мне ближе, – заявила Каменева.