Мария Каменева: «Выхода и выбора нет – плывем там, где есть возможность. Конечно, было бы глупостью сравнивать эти соревнования с ЧМ»

Российская пловчиха Мария Каменева высказалась о ситуации с отстранением россиян от международных стартов.

В этом сезоне спортсменка выступила на открытом Кубке Беларуси в Бресте, а также на «Играх дружбы» и чемпионате России, которые проходили в Казани.

– Как вы вошли в новый график стартов? Их вроде много, но уровень все же не тот.

– Конечно, было бы глупостью сравнивать эти соревнования с чемпионатом мира по серьезности в плане конкуренции и эмоций. Выхода и выбора нет – плывем там, где есть возможность.

В принципе, я очень довольна «Играми дружбы». Есть антураж, очень хорошо все сделано. По эмоциям, которые дают трибуны, если сравнивать с Токио, – тут приятнее. Там из-за пандемии мы были как в коробке, никаких эмоций, по крайней мере, для меня.

– Оставили в прошлом ту Олимпиаду?

– Почти сразу оставила. Понимала, что надо входить в новый цикл, в новый год с легкой головой и не смотреть назад. Так и получилось – с сезона короткой воды не думала об Олимпиаде. Это был новый сезон, новый настрой…

– Плавание значительно повзрослело как вид спорта. До какого возраста готовы плавать?

– Вообще не загадываю. Если в 18 лет я какие-то планы строила, то спустя 5 лет не могу загадывать даже на полгода. Особенно в нынешней ситуации, когда мы даже не знаем, какие у нас следующие международные соревнования.

Пока есть желание, пока я получаю кайф от занятий, от соревнований – буду продолжать. Если пропадет желание или, не дай бог, не будет позволять здоровье, тогда уже будет другой разговор, – сказала Каменева.