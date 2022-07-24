Светлана Ромашина: «Не могу принять участие в «Играх дружбы», потому что вышла из системы ADAMS. Подавать заявку туда нужно за полгода до старта»

21-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике не исключает, что вернется к выступлениям на турнирах.

«Сейчас соревнования «Игры дружбы», но, к сожалению, принять участие в них я не могу, больше из-за того, что я вышла из международной системы ADAMS.

Чтобы участвовать в соревнованиях, мне нужно подать заявку на внесение туда за полгода до старта. Там непростая система, на самом деле. Пока нужно ждать, какие будут соревнования. Из формы я не выхожу, стараюсь ее поддерживать, плаваю.

У меня такие мысли (больше не выступать) были, когда перенесли Игры в Токио. И тогда мы уже были в подвешенном состоянии.

Сейчас ситуация еще сложнее, но в водных видах спорта, несмотря на отстранение российских спортсменов международной федерацией, квалификационный отбор на Олимпиаду перенесен на 2024 год, то есть как можно ближе к Играм.

Как думаю, именно для того, чтобы как можно больше российских спортсменов имели возможность отобраться. Мне кажется, это можно считать хорошим знаком», – сказала Ромашина.