Евгения Чикунова: «Меня мотивирует время с чемпионата мира. Хотелось проплыть лучше, я и проплыла»

Российская пловчиха прокомментировала результат на дистанции 200 м брассом на «Играх дружбы» в Казани.

Чикунова победила с результатом 2.20,41. Это ровно на две секунды лучше времени, с которым американка Лилли Кинг выиграла золото на чемпионате мира-2022 в Будапеште в июне.

— Честно, после утреннего результата думала, что время будет еще быстрее. Шла на 2 минуты 19 секунд… Плыла последний «полтинник» и представляла вот эту штуку, отметку мирового рекорда.

— Откуда вы сейчас берете мотивацию?

— Мотивирует время с чемпионата мира. Хотелось проплыть лучше, я и проплыла.

— Это был принципиальный момент для вас?

— Да. Я готовилась именно к этому. И морально себя готовила, что кровь из носа надо опережать эти секунды.

— Чтобы всем все было ясно?

— Чтобы поняли, кого потеряли, ха-ха. Это была как цель, которую надо выполнить в любом случае.

— Очень обидно пропускать чемпионат мира?

— Я не смотрела трансляции, только результаты в цифрах. Очень обидно. Это очевидно. Уже от того, что мы не поехали, очень обидно. Некрасиво получилось с нами. Не описать словами, насколько обидно и больно — такие старты и без всей нашей команды.

— Вы обсуждаете это как-то между собой?

— Не особо выводим эту тему на разговор. Действительно все понимают, некрасиво так…

— С соперниками контакт поддерживаете?

— Я практически ни с кем не общаюсь. С Татьяной (Скунмакер) — она меня поддерживала. С Лидией Якоби общалась, но это еще до всей этой ситуации, она говорила, что ждет меня на чемпионате мира. Не получилось, – сказала Чикунова.

17-летняя пловчиха Чикунова на «Играх дружбы» превзошла результат, с которым американка Кинг выиграла ЧМ на дистанции 200 м брассом