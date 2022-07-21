«Результат неплохой, на чемпионате мира это была бы медаль». Пловец Костин о своей победе на «Играх дружбы» в Казани

Российский пловец Олег Костин оценил свою победу на «Играх дружбы» в Казани.

Сегодня спортсмен занял первое место на дистанции 50 м баттерфляем с результатом 22,78 секунды. Ранее на чемпионате мира в Будапеште такое же время показал бразилец Николас Сантос, что позволило ему взять серебро. Сборная России не поехала на ЧМ из-за отстранения.

«Немножко я подрасстроился, что не хватило до рекорда России, но результат неплохой, если сравнивать с результатами чемпионата мира. Там это была бы медаль. Главное – стабильность, это уже хорошо. Результат держится, но чего-то не хватает для прогресса. Будем работать дальше», – сказал Костин.

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