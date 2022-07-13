Конаныхина о переходе из спортивной гимнастики в прыжки в воду: «6 лет назад толком не знала, что такое трехметровый трамплин»

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина рассказала о переходе в свой вид спорта из спортивной гимнастики.

– В каком возрасте вы впервые поднялись на 10 м?

– Я вообще поздно пришла в прыжки в воду – в двенадцать лет. На 10 м поднялась через полтора года.

– Так вы недавно в этом деле!

– Всего шесть лет. Пришла из спортивной гимнастики и вообще не думала, что меня даже в спортшколу возьмут. Если бы мне пять с половиной лет назад сказали, что я поеду на Олимпиаду, что буду прыгать с Александром Бондарем микст… Я бы ответила: «Да вы шутите!»

– У Саши к моменту вашего прихода в прыжки было пару взрослых олимпийских циклов в карьере.

– Да. А я шесть лет назад толком не знала, что такое трехметровый трамплин.

– Почему ушли из гимнастики?

– Скорее по личным причинам: проблемы с тренером, весом, не хотелось это все усугублять. Желание пропало заниматься из-за тренера. В гимнастике есть такое: тебе постоянно говорят, что ты толстая, запрещают есть хлебобулочные изделия и всякое такое.

Но первому тренеру своему я очень благодарна – Алене Борисовне Черенцовой, мы видимся, общаемся. Она и заложила мне основу.

А потом так случилось, что меня передали другому тренеру. У нас был очень сильный год тогда, я выигрывала, были медали, но дальше городских соревнований меня не пускали – выступала только в Питере. Мне было обидно. Я хотела показать себя, а не только выступать на городских стартах.

– Как в итоге попали в прыжки?

– Не с первого раза. За год до ухода из гимнастики познакомилась в лагере с тренером по прыжкам в воду, и мне предложили вариант перехода. Но тогда я сказала нет. Я вообще не понимала, что это за вид спорта.

Потом через полгода в пятом классе родительский комитет подарил билеты на водное шоу в наш бассейн «Невская волна». И я загорелась этим видом спорта! После новогодних праздников начали узнавать, как туда попасть. Нужно было попросить денег на платную секцию у родителей. С папой поговорили, он сказал, что все решим.

Я пришла, мой тренер Светлана Сергеевна Леонтьевская меня посмотрела – попросила в зале поднять ноги, подтянуться, сделать сальто на батуте. И потом сказала, что надо идти на воду. Я так удивилась, что сразу в бассейн нужно идти, но купальник был – прыгнула с бортика, с метрового трамплина. Она сказала: «Попробуем, посмотрим». Вот так я и осталась в этом виде спорта, – сказала Конаныхина.